Львовская область может покинуть "красную" зону на следующей неделе – ОГА

Он отметил, что решение принимает госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Чемерис напомнил, что по просьбе ОГА на прошлой неделе область оставили в "красной" зоне.
"С момента вступления в силу новых карантинных ограничений для "желтой" зоны [6 декабря], если мы будем соответствовать индикаторам "желтого" уровня эпидемической опасности, Львовская область выйдет из "красной" зоны и Львовская облгосадминистрация не будет обращаться с такой просьбой, поскольку в пределах "желтой" зоны будут действовать все карантинные ограничения, которые позволят четко придерживаться правил карантина", – сказал он.
Согласно данным Минздрава, во Львовской области за последние три дня не превышен ни один из эпидемических показателей.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, почти 86 тыс. пациентов умерли. Во Львовской области, по данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, подтверждено 209 тыс. случаев COVID-19, умерло 5470 человек.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го перешла Винницкая область.
С 6 декабря вступят в силу изменения карантинных ограничений, которые предусматривают ужесточение правил для не привитых от COVID-19 граждан. Cамое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.