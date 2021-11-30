ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Львовская область может покинуть "красную" зону на следующей неделе – ОГА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Львовская область пока находится в "красной" зоне
Львовская область пока находится в "красной" зоне
Фото: Львівська міська рада / Facebook

Львовская область в ближайшее время могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности. Об этом на брифинге 30 ноября сказал директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис, трансляция велась на странице ОГА в Facebook.

Он отметил, что решение принимает госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Чемерис напомнил, что по просьбе ОГА на прошлой неделе область оставили в "красной" зоне.

"С момента вступления в силу новых карантинных ограничений для "желтой" зоны [6 декабря],  если мы будем соответствовать индикаторам "желтого" уровня эпидемической опасности, Львовская область выйдет из "красной" зоны и Львовская облгосадминистрация не будет обращаться с такой просьбой, поскольку в пределах "желтой" зоны будут действовать все карантинные ограничения, которые позволят четко придерживаться правил карантина", – сказал он.

Согласно данным Минздрава, во Львовской области за последние три дня не превышен ни один из эпидемических показателей.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, почти 86 тыс. пациентов умерли. Во Львовской области, по данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, подтверждено 209 тыс. случаев COVID-19, умерло 5470 человек.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го перешла Винницкая область.

С 6 декабря вступят в  силу изменения карантинных ограничений, которые предусматривают ужесточение правил для не привитых от COVID-19 граждан. Cамое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львовская область, карантин, Львовская ОГА, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"А говорили, иконы только в церкви". "Писечка в хорошем смысле". Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"А говорили, иконы только в церкви". "Писечка в хорошем смысле". Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (352494)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (134991)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (129040)
4
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (111344)
5
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (71040)
6
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (66344)
7
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (61684)
8
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (47500)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS