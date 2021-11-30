Львовская область может покинуть "красную" зону на следующей неделе – ОГА

Он отметил, что решение принимает госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Чемерис напомнил, что по просьбе ОГА на прошлой неделе область оставили в "красной" зоне.

"С момента вступления в силу новых карантинных ограничений для "желтой" зоны [6 декабря], если мы будем соответствовать индикаторам "желтого" уровня эпидемической опасности, Львовская область выйдет из "красной" зоны и Львовская облгосадминистрация не будет обращаться с такой просьбой, поскольку в пределах "желтой" зоны будут действовать все карантинные ограничения, которые позволят четко придерживаться правил карантина", – сказал он.

Согласно данным Минздрава, во Львовской области за последние три дня не превышен ни один из эпидемических показателей.