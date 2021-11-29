"Блогерская голодная туса". Во Львове разгорелся скандал из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв Голодоморов

Залиско: Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне Фото: o_zalisko / Instagram

В оформлении мероприятия были эротические элементы. Гости танцевали, смотрели откровенные выступления и участвовали в конкурсах.

Ведущим вечеринки был Владимир Остапчук. Он опубликовал в Stories фото праздничного стола, за которым блогеры смеются и едят. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net.

Скриншот: zaxid.net

Фотографии Залиско и его гостей вызвали массу возмущенных комментариев у украинцев.

"Господи, как можно было в День памяти жертв Голодомора праздновать такой праздник, вы – звери, гореть вам в аду". "Еще и блокирует людей за правду, блокируй, лжец, позор Украины, позорище просто". "Наша нация безнадежно сгнила, я вижу много моих знакомых, подписанных на этого урода, и никому за это даже не стыдно. Это дно", – прокомментировали люди один из предыдущих постов в его Instagram.

Одесский активист Сергей Стерненко выразил желание, чтобы Залиско потерял все свои рекламные контракты из-за этого скандала.

Сам Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что он не позволит "испортить ему настроение". Комментарии к этому посту он закрыл.

"Отпраздновать свое 29-летие получилось громко. Насколько громко, что все внезапно стали суперправильными и блогеры виноваты во всех проблемах мира... Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне", – написал он.

Блогер подчеркнул, что считает День памяти жертв Голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

"Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных забав. Поэтому хватит распылять информационный "яд" вокруг!" – написал он.

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Позднее в Stories он сообщил также, что по поводу этого праздника с ним говорила полиция.

Фото: o_zalisko / Instagram

После вечеринки Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила временно закрыть Дом ученых из-за нарушения карантинных норм. Об этом сообщается 29 ноября на сайте Львовского горсовета.

"Мы живем сейчас в "красной" зоне, и "красная" зона имеет ряд требований. Соответственно, составлен ряд протоколов. По результатам заслушанных сегодня докладов комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых в связи с нарушением карантинных требований", – заявил первый заместитель городского головы, замглавы комиссии Андрей Москаленко.

Со слов чиновника следует, что комиссия приняла решение не только в связи с нарушением карантина, но и выразила свою этическую позицию. Он подчеркнул, что проводить подобные мероприятия в День памяти жертв Голодоморов "очень низко".

"Мы можем анализировать, как эту ситуацию коммуницируют львовяне и все, кто узнал об этом. Я думаю, здесь у всех одна позиция: такие вещи не имеют права происходить сегодня", – добавил Москаленко.