Зеленский подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора и призвал зажечь свечу в память об умерших

Согласно соцопросам, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор был геноцидом украинского народа Фото: ЕРА

"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших", – написал он.

Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих. pic.twitter.com/wrwITLo6r7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2021

Накануне президент подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора 1932–1933 годов.

Он поручил Кабинету Министров создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов.

Среди прочего речь идет об организации в 2023 году Международного форума к годовщине Голодомора в Украине, проведении научных мероприятий, исследовании темы Голодоморов первой половины прошлого века (1921–1922, 1932–1933 и 1946–1947 годов), поисках мест захоронений погибших, социальной рекламе.

Также в указе говорится о необходимости упорядочения, сохранения памятников и памятных знаков в память жертв Голодоморов первой половины XX века в Украине, установке новых памятников в других странах.