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Зеленский подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора и призвал зажечь свечу в память об умерших

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Согласно соцопросам, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор был геноцидом украинского народа
Согласно соцопросам, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор был геноцидом украинского народа
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов в Twitter призвал украинцев зажечь свечу в память об умерших.

"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших", – написал он.

Накануне президент подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора 1932–1933 годов.

Он поручил Кабинету Министров создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов.

Среди прочего речь идет об организации в 2023 году Международного форума к годовщине Голодомора в Украине, проведении научных мероприятий, исследовании темы Голодоморов первой половины прошлого века (1921–1922, 1932–1933 и 1946–1947 годов), поисках мест захоронений погибших, социальной рекламе.

Также в указе говорится о необходимости упорядочения, сохранения памятников и памятных знаков в память жертв Голодоморов первой половины XX века в Украине, установке новых памятников в других странах.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021-года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: геноцид, голод, Голодомор, Владимир Зеленский
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