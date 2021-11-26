85% украинцев согласны с тем, что Голодомор был геноцидом украинского народа – опрос

43% украинцев считают, что выплачивать компенсации гражданам Украины, пострадавшим от Голодомора, и членам их семей должна Россия Фото: depositphotos.com

В то же время 13% респондентов отрицают это.

Как отмечают социологи, чаще всего опрошенные считают виновными в организации Голодомора лично советского диктатора Иосифа Сталина (44%) и в целом центральное руководство СССР (41%). Еще 17% украинцев возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 12% – на высшее руководство Советской Украины.

При этом 3% опрошенных утверждают, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай.

61% респондентов поддерживают идею проведения суда над виновниками Голодомора, а 78% – инициативу по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям.

43% украинцев считают, что выплачивать компенсации гражданам Украины, пострадавшим от Голодомора, и членам их семей должна Россия.

Опрос проводился 19–21 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1600 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,4%.