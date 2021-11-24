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Байден почтил память жертв Голодомора и подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины

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Байден заверил Украину в поддержке США
Байден заверил Украину в поддержке США
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Джо Байден почтил память жертв Голодомора 1932–1933 годов, американский лидер также подтвердил непоколебимую поддержку США территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома 24 ноября.

Байден напомнил, что "мужчины, женщины и дети, погибшие во время Голодомора, стали жертвами жестокой политики и целенаправленных действий" советского режима.

"Украинский народ преодолел ужас Голодомора и засвидетельствовал свой дух и непокорность, и в конце концов создал свободное и демократическое государство. Помня о страданиях и жертвах Голодомора, Соединенные Штаты также подтверждают нашу приверженность народу Украины и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил глава Белого дома.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв голодоморов в Украине приходится на четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. В конце 2018 года это сделал Конгресс США.

Теги: США, Украина, СССР, Джо Байден, геноцид, Голодомор, жертвы, президент, суверенитет, погибшие, память
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