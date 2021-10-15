В Москве пытались сорвать показ фильма о Голодоморе в Украине

Как отмечают журналисты, неизвестные мужчины с закрытыми лицами ворвались в здание центра во время показа фильма "Гарет Джонс" (2019) польского режиссера Агнешки Холланд. Это история британского журналиста Джонса, приехавшего в СССР в 1933 году и тайно выбравшегося из Москвы в Украину. Джонс стал первым западным репортером, написавшим о Голодоморе в Украине.

Напавшие на "Мемориал" взобрались на сцену и стали выкрикивать хором "Позор" и "Долой фашизм". Журналист Сергей Пархоменко сообщил в Facebook, что полиция не вмешивалась в ситуацию. Очевидец событий, актер Евгений Редько рассказал журналистам, что силовики увели троих нападавших после того, как их задержали сами сотрудники "Мемориала".

Корреспондент "Коммерсанта" сообщал, что вместе с провокаторами в "Мемориал" пришла съемочная группа НТВ, а сопредседатель центра Ирина Островская рассказала, что с нападавшими пришла и представительница другого российского госканала, не уточнив какого.

"ОВД-Инфо" в Twitter сообщал, что правоохранители заперли часть сотрудников внутри здания и не выпускали их пять часов. Когда они покинули здание, то забрали записи с камер и охранно-пожарную сигнализацию, посчитав, что она связана с видеорегистратором.

Полицейские, включая следователя, спустя 5 часов покинули здание «Мемориала». С собой они забрали записи с камер и охранно-пожарную сигнализацию, посчитав, что она связана с видеорегистратором — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 14, 2021