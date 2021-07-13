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Зеленский назвал сроки завершения строительства музея Голодомора-геноцида в Киеве

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Зеленский сказал, что сохранение исторической памяти важный вопрос для Украины
Зеленский сказал, что сохранение исторической памяти – важный вопрос для Украины
Фото: president.gov.ua

Комплекс Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве достроят к 90-й годовщине Голодомора-геноцида. Такие сроки назвал президент Украины Владимир Зеленский 13 июля на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Долгие годы в стране никак не достроят музей-мемориал жертв Голодомора... Именно поэтому к 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь Национального музея жертв Голодомора-геноцида в Киеве будет достроена в полном объеме. Мы этот вопрос держим под личным контролем", – заявил он.

Такую важную историческую работу нужно выполнить для всех украинцев и последующих поколений, отметил президент.

Глава государства сказал, что важным вопросом для Украины является сохранение исторической памяти. По его словам, без достройки музея Голодомора выполнить эту задачу невозможно.

"У нас особенный год. Год больших дат. В следующем году Украина будет отмечать 90-ю годовщину Голодомора-геноцида. Время отдаляет нас все дальше и дальше от этих, к сожалению, трагичных времен. Почти не осталось живых свидетелей, которые пережили Голодомор. Сегодня мы сами ответственны за сохранение и передачу этой памяти современным и следующим поколениям, за донесение правдивой информации о нашей жизни и истории", – заключил он. 

Контекст:

Строительство мемориального комплекса памяти жертв Голодомора начали еще в 2008 году, но построили только первую очередь. Строительству второй очереди, собственно самого музея, помешала, как отмечают в комплексе, смена власти в 2009 году. К этому вопросу удалось вернуться только в 2016 году.

Директор ООО "Проектные системы ЛТД", которое разрабатывало первую и вторую очередь проекта, Игорь Марков сообщал, что музей расположится в Панкратовом овраге и будет трехэтажным.

В музее планируют разместить постоянную экспозицию и временные выставки, кинозал, конференц-залы, административные помещения, учебные классы, где смогут проводить занятия школьники. Генеральный проектировщик добавил, что в музее предварительно планируют разместить кафе со свежим хлебом.

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв голодоморов в Украине приходится на четвертую субботу ноября.

Теги: геноцид, строительство, Голодомор, жертвы, Владимир Зеленский, мемориал
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