Зеленский назвал сроки завершения строительства музея Голодомора-геноцида в Киеве

Зеленский сказал, что сохранение исторической памяти – важный вопрос для Украины Фото: president.gov.ua

"Долгие годы в стране никак не достроят музей-мемориал жертв Голодомора... Именно поэтому к 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь Национального музея жертв Голодомора-геноцида в Киеве будет достроена в полном объеме. Мы этот вопрос держим под личным контролем", – заявил он.

Такую важную историческую работу нужно выполнить для всех украинцев и последующих поколений, отметил президент.

Глава государства сказал, что важным вопросом для Украины является сохранение исторической памяти. По его словам, без достройки музея Голодомора выполнить эту задачу невозможно.

"У нас особенный год. Год больших дат. В следующем году Украина будет отмечать 90-ю годовщину Голодомора-геноцида. Время отдаляет нас все дальше и дальше от этих, к сожалению, трагичных времен. Почти не осталось живых свидетелей, которые пережили Голодомор. Сегодня мы сами ответственны за сохранение и передачу этой памяти современным и следующим поколениям, за донесение правдивой информации о нашей жизни и истории", – заключил он.