Тищенко удалил из соцсети видео, на котором пенсионер ел хлеб с мемориала Голодомора – СМИ

"После того как видео из Instagram Тищенко опубликовала "Страна", ролик из Stories нардепа исчез. Сейчас это видео можно посмотреть в Telegram-канале "Политика страны", – отметили журналисты.

Традиционно на мемориале люди оставляют продукты, которые во время Голодомора были бесценны, написало "Сегодня" в Telegram и опубликовало видео. На нем видно, что пожилой мужчина в шапке берет у подножия памятника пакет с едой.

"Сегодня эта еда пригодилась одному из посетителей мемориала", – подчеркнули журналисты.

В Киеве в Национальном музее Голодомора-геноцида 27 ноября почтили память жертв Голодоморов. В мероприятиях приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.