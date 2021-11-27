В Киеве почтили память жертв Голодоморов. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В Киеве в Национальном музее Голодомора-геноцида 27 ноября почтили память жертв Голодоморов. Фото опубликовало агентство EPA
. В мероприятиях приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Была объявлена общенациональная минута молчания, после чего началась всеукраинская акция "Зажги свечу", сообщила
пресс-служба президента. "В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно даже наше молчание. В этот день мы чествуем миллионы наших погибших предков и молимся за души миллионов умерших украинцев. Это День памяти жертв Голодоморов", – сказал Зеленский
. День памяти жертв Голодоморов отмечают в Украине в четвертую субботу ноября. На сайте музея Голодомора отмечается
, что общее количество погибших из-за голода в Украине в 1932–1933 годах достигает 7 млн человек.