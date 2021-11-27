ГОРДОН
 
 
События

В Киеве почтили память жертв Голодоморов. Фоторепортаж

Сегодня 22.16
В Киеве в Национальном музее Голодомора-геноцида 27 ноября почтили память жертв Голодоморов. Фото опубликовало агентство EPA. В мероприятиях приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Была объявлена общенациональная минута молчания, после чего началась всеукраинская акция "Зажги свечу", сообщила пресс-служба президента. "В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно даже наше молчание. В этот день мы чествуем миллионы наших погибших предков и молимся за души миллионов умерших украинцев. Это День памяти жертв Голодоморов", – сказал Зеленский. День памяти жертв Голодоморов отмечают в Украине в четвертую субботу ноября. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество погибших из-за голода в Украине в 1932–1933 годах достигает 7 млн человек.
Теги: Украина, СССР, геноцид, Голодомор, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться G
Алеся БАЦМАН
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
Дмитрий ГОРДОН
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован G
Наталия ДВАЛИ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS