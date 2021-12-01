В ноябре в Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса

"За ноябрь сделано почти 7,1 млн прививок. За сутки 30 ноября в Украине [...] 233 471 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека", – говорится в сообщении.

Прививки во вторник делали 1035 мобильных бригад по иммунизации, 3244 пункта и 467 центров вакцинации населения.

"С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности сделано 24 747 760 прививок", – отметили в Минздраве.

Накануне в стране ввели 226 тыс. доз вакцин от COVID-19.

По данным Минздрава, больше всего прививок за все время сделали в стране вакциной от Pfizer – 5 637 135.