Суд отправил львовского антивакцинатора Стахива на принудительную психиатрическую экспертизу

Стахива отправят во Львовскую областную психбольницу на 30 дней.

Портал отметил, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Прокурор Георгий Зенин, который подавал ходатайство о проведении экспертизы, мотивировал это тем, что следствие будет объявлять обстоятельства, "при рассмотрении которых подозреваемый Остап Стахив может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым". Подробностей Зенин не рассказал.

Стахив и его адвокат выступали против удовлетворения ходатайства. Адвокат подозреваемого Михаил Магарский намерен 1 декабря обжаловать решение суда. До рассмотрения апелляции Стахива не смогут отправить в психбольницу.

Портал также сообщил, что сторонники Стахива внесли за него залог в размере почти 1 млн грн. Они намерены встречать его под СИЗО 1 декабря, сказал адвокат.