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Суд отправил львовского антивакцинатора Стахива на принудительную психиатрическую экспертизу

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Суд принял решение в закрытом режиме
Суд принял решение в закрытом режиме
Фото: depositphotos.com

Галицкий райсуд Львова 30 ноября назначил львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву принудительную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил портал Zaxid.net.

Стахива отправят во Львовскую областную психбольницу на 30 дней.

Портал отметил, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Прокурор Георгий Зенин, который подавал ходатайство о проведении экспертизы, мотивировал это тем, что следствие будет объявлять обстоятельства, "при рассмотрении которых подозреваемый Остап Стахив может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым". Подробностей Зенин не рассказал.

Стахив и его адвокат выступали против удовлетворения ходатайства. Адвокат подозреваемого Михаил Магарский намерен 1 декабря обжаловать решение суда. До рассмотрения апелляции Стахива не смогут отправить в психбольницу.

Портал также сообщил, что сторонники Стахива внесли за него залог в размере почти 1 млн грн. Они намерены встречать его под СИЗО 1 декабря, сказал адвокат.

Контекст:

9 ноября Zaxid.net сообщил, что ряд политиков, среди которых парламентарии от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от "Голоса" Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Как пишет Zaxid.net, 35-летний Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. "Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирает деньги для своих акций", – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября.

19 ноября Стахива арестовали на 60 дней с альтернативой залога в 998,8 тыс. грн.

24 ноября в Киеве прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить Стахива. В акции приняло участие порядка 1,5 тыс. человек, они несли плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт "Единой России". В СНБО заявили: митинг является подтверждением того, что Россия проводит информационную спецоперацию, направленную на уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Львов, экспертиза, психиатрия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Остап Стахив
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