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ПОЛИТИКА

В СНБО заявили о причастности РФ к акции антивакцинаторов в Киеве

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На акции было, по данным СМИ, около 1500 человек
На акции было, по данным СМИ, около 1500 человек
Фото: bykvu.com

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны считает сегодняшнюю акцию протеста антивакцинаторов в Киеве подтверждением того, что Россия проводит информационную спецоперацию, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

Об этом пресс-служба СНБО проинформировала 24 ноября.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинальных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии "Единая Россия", – заявили в СНБО.

В совете рекомендовали всем, кто сомневается в необходимости вакцинации от коронавируса, изучить информацию о доступных вакцинах из официальных источников, проконсультироваться с семейным или частным врачом или позвонить на горячую линию Минздрава (тел. 0 800 60 20 19) и получить дополнительную информацию.

Контекст:

24 ноября в Киеве прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить львовского антивакцинатора Остапа Стахива. На акции было, по данным СМИ, около 1500 человек.

По информации НВ, акцию организовало движение "Права человека", основатель которого Стахив находится под арестом по подозрению в попытке свержении строя или захвате власти.

В СБУ заявляли, что он под "антивакцинаторскими" лозунгами пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, эту деятельность курировали из России.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 летПо состоянию на 24 ноября в Украине сделали более 23 млн прививок от COVID-19, обе дозы вакцины получили 10,2 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, права человека, СНБО, Единая Россия, вакцинация, спецоперация, дезинформация, вакцина, Центр противодействия дезинформации, Остап Стахив
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