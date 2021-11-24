В СНБО заявили о причастности РФ к акции антивакцинаторов в Киеве

На акции было, по данным СМИ, около 1500 человек Фото: bykvu.com

Об этом пресс-служба СНБО проинформировала 24 ноября.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинальных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии "Единая Россия", – заявили в СНБО.

В совете рекомендовали всем, кто сомневается в необходимости вакцинации от коронавируса, изучить информацию о доступных вакцинах из официальных источников, проконсультироваться с семейным или частным врачом или позвонить на горячую линию Минздрава (тел. 0 800 60 20 19) и получить дополнительную информацию.