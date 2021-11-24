Суд отклонил апелляцию на меру пресечения для антивакцинатора Стахива. Он говорит, что объявил голодовку

Стахив может выйти из СИЗО, уплатив почти 1 млн грн залога, но он говорил, что у него нет таких денег Фото: radiosvoboda.org

Об этом сообщило Общественное.

Стахив в ходе заседания сказал, что с 19 ноября объявил голодовку из-за якобы нарушения его прав и ненадлежащих условий содержания в СИЗО. "Интерфакс-Украина" пишет, что активист жаловался на отсутствие питьевой воды и отопления в камере, а также завил, что там постоянно включен свет.

Стахив говорил, что его "выкрали" из больницы в Закарпатской области и силой привезли во Львов.

Представитель гособвинения ответил, что Стахив уклонялся от участия в заседании по избранию меры пресечения. В связи с этим прокурор считает обоснованным решение первой инстанции.

"Прокурор в заседании действительно подтвердил, что Остап Стахив может избегать органов судебного расследования, так как он пробовал скрываться в больнице в Закарпатье, не во Львове. Ни одно заведение его не устроило, скажем так. Поэтому считаем, что находясь на свободе, он может скрыться от органов судебного расследования", – сказал начальник отдела Львовской областной прокуратуры Юрий Курач Общественному.

Сам Стахив и его адвокат не комментировали решение апелляционной инстанции. Они хотели, чтобы суд отменил избранную ему ранее меру пресечения.

Стахив находится под арестом с 18 ноября. Он заявлял, что не сможет внести залог.