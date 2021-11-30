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ОБЩЕСТВО

В правительстве рассказали, повлияет ли получение 1 тыс. грн за вакцинацию на начисление субсидий

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Немчинов: Мы предполагаем, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, а получение средств не станет препятствием для начисления субсидий
Немчинов: Мы предполагаем, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, а получение средств не станет препятствием для начисления субсидий
Фото: Олег Немчінов / Facebook

Получение украинцами выплат по 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавирусной инфекции не повлияет на начисление им субсидий.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в комментарии "Укринформу"

"Государство дает возможность, а люди лучше знают, какой театр либо музей им нравится или в каком спортклубе занимаются дети и его нужно поддержать. Мы предполагаем, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, а получение средств не станет препятствием для начисления субсидий. Сейчас идет работа в этом направлении", – сказал он. 

Программа, по словам Немчинова, будет реализовываться в два этапа.  

"Сразу с начала программы – на первом этапе – получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (третий квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – пояснил он. 

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин учтет предложения от нардепов и общественности по поводу направлений использования выплат. Однако позже сказал, что потратить средства за вакцинацию можно будет на услуги в пяти отраслях, которые больше остальных пострадали за время эпидемии коронавируса. По его словам, деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета

Выплаты украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую сформирует приложение "Дія". 

Украинцы смогут использовать в течение четырех месяцев со дня поступления средств на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказали в Минэкономики. 

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили почти 13,4 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы более 11,1 млн украинцев. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правительство, вакцинация, выплаты, Олег Немчинов
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