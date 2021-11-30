В правительстве рассказали, повлияет ли получение 1 тыс. грн за вакцинацию на начисление субсидий

Немчинов: Мы предполагаем, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, а получение средств не станет препятствием для начисления субсидий Фото: Олег Немчінов / Facebook

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в комментарии "Укринформу".

"Государство дает возможность, а люди лучше знают, какой театр либо музей им нравится или в каком спортклубе занимаются дети и его нужно поддержать. Мы предполагаем, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, а получение средств не станет препятствием для начисления субсидий. Сейчас идет работа в этом направлении", – сказал он.

Программа, по словам Немчинова, будет реализовываться в два этапа.

"Сразу с начала программы – на первом этапе – получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (третий квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – пояснил он.