В Минэкономики рассказали, в течение какого времени можно будет воспользоваться 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19

"В случае неиспользования сумма будет возвращена государству", – отметила Новикова.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19", – сказал он.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили почти 13,4 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы более 11,1 млн украинцев.