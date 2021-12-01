В Украине за сутки подтвердили вдвое меньше инфицирований коронавирусом, чем выздоровевших от COVID-19

"30 ноября в Украине зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 088, медработников – 207). [...] Также за минувшие сутки госпитализировано 3 629 человек, летальных исходов – 557, выздоровели – 26 160 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 10 554 новых случая коронавирусной инфекции и 561 смерть среди пациентов с COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 450 341 случай коронавирусной инфекции, скончались 86 532 пациента с COVID-19, выздоровело 2 972 192 человека.
В Минздраве отметили, что 30 ноября в стране сделали 103 312 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 48 076.
Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1592), больше всего смертей – в Запорожской области (61).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.