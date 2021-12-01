В Украине за сутки подтвердили вдвое меньше инфицирований коронавирусом, чем выздоровевших от COVID-19

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве Фото: ЕРА

"30 ноября в Украине зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 088, медработников – 207). [...] Также за минувшие сутки госпитализировано 3 629 человек, летальных исходов – 557, выздоровели – 26 160 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 10 554 новых случая коронавирусной инфекции и 561 смерть среди пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 450 341 случай коронавирусной инфекции, скончались 86 532 пациента с COVID-19, выздоровело 2 972 192 человека.

В Минздраве отметили, что 30 ноября в стране сделали 103 312 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 48 076.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1592), больше всего смертей – в Запорожской области (61).