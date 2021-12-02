Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах – ВОЗ

Гебрейесус заявил, что ВОЗ серьезно относится к развитию ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон" Фото: EPA

"Минимум 23 страны в пяти из шести регионов ВОЗ уже сообщили о случаях "Омикрона", и мы ожидаем, что это число будет расти", – заявил он.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ серьезно относится к развитию ситуации.

"Мы все время узнаем больше об "Омикроне", но нам еще предстоит узнать больше о его влиянии на передачу, тяжесть заболевания и эффективность тестов, терапевтических средств и вакцин. Несколько консультативных групп ВОЗ встретились за последние пару дней, чтобы оценить появляющиеся доказательства и определить приоритеты исследований, необходимых для ответа на эти вопросы", – заявил он.

Глава ВОЗ добавил, что в глобальном масштабе есть "токсичное сочетание" низкого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования, что является "рецептом" для появления новых штаммов коронавируса.