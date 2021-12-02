Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах – ВОЗ

"Минимум 23 страны в пяти из шести регионов ВОЗ уже сообщили о случаях "Омикрона", и мы ожидаем, что это число будет расти", – заявил он.
По словам Гебрейесуса, ВОЗ серьезно относится к развитию ситуации.
"Мы все время узнаем больше об "Омикроне", но нам еще предстоит узнать больше о его влиянии на передачу, тяжесть заболевания и эффективность тестов, терапевтических средств и вакцин. Несколько консультативных групп ВОЗ встретились за последние пару дней, чтобы оценить появляющиеся доказательства и определить приоритеты исследований, необходимых для ответа на эти вопросы", – заявил он.
Глава ВОЗ добавил, что в глобальном масштабе есть "токсичное сочетание" низкого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования, что является "рецептом" для появления новых штаммов коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.