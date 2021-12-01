Глава Еврокомиссии призвала вакцинироваться на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон"

Фон дер Ляйен: Наука уже говорит нам, что полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую сильную защиту от COVID-19 Фото: EPA

Она отметила, что ВОЗ считает "Омикрон" "источником повышенного риска" и на данный момент об этом штамме еще не все известно.

"Наши лучшие ученые день и ночь работают над этим. И мы делимся с вами тем, что они рассказывают. Но наука уже говорит нам, что полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую сильную защиту от COVID-19, которая доступна сейчас. Итак, мы находимся своего рода при перетягивании каната. С одной стороны, у вас есть вирус и его варианты. А с другой стороны, у нас есть вакцинация и ревакцинации. И я хочу, чтобы выиграла вторая часть", – сказала глава Еврокомиссии.

Она сообщила, что в ЕС к концу первого квартала 2022 года доставят 360 млн доз вакцины и этого должно хватить для всех полностью вакцинированных европейцев, чтобы получить бустерную дозу.