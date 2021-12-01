Глава Еврокомиссии призвала вакцинироваться на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон"

Она отметила, что ВОЗ считает "Омикрон" "источником повышенного риска" и на данный момент об этом штамме еще не все известно.
"Наши лучшие ученые день и ночь работают над этим. И мы делимся с вами тем, что они рассказывают. Но наука уже говорит нам, что полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую сильную защиту от COVID-19, которая доступна сейчас. Итак, мы находимся своего рода при перетягивании каната. С одной стороны, у вас есть вирус и его варианты. А с другой стороны, у нас есть вакцинация и ревакцинации. И я хочу, чтобы выиграла вторая часть", – сказала глава Еврокомиссии.
Она сообщила, что в ЕС к концу первого квартала 2022 года доставят 360 млн доз вакцины и этого должно хватить для всех полностью вакцинированных европейцев, чтобы получить бустерную дозу.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.
В Евросоюзе, по данным Bloomberg, сделали 642,5 млн прививок от COVID-19, полностью вакцинированы 69,1% населения.