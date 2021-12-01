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В Украине темпы вакцинации от COVID-19 достигли 230–250 тыс. прививок в сутки – Ляшко

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

В Украине темпы вакцинации от COVID-19 составляют в среднем 230–250 тыс. прививок в сутки. Об этом в Facebook 1 декабря заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что в ноябре в Украине сделали более 7 млн прививок.

"Когда весной я говорил о реальной возможности сделать 10 млн прививок за лето, скептики не верили. Сегодня мощности системы здравоохранения позволяют спокойно сделать 7 млн прививок за один месяц. Темпы вакцинации в Украине уже месяц находятся на отметке 230–250 тыс. человек в сутки и более 1,6 млн в неделю. Главное сейчас – не сбавлять темпы. Некоторые страны Европы повторно заходят во все новые и новые волны [заболеваемости COVID-19], поэтому и у нас риск возобновления роста заболеваемости все еще высок", – написал министр.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, отметив, что увеличение количества вакцинированных поможет держать эпидемическую ситуацию под контролем и предотвращать коллапс системы здравоохранения.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/videos/313848043721132/

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 13,5 млн человек, а почти 11,3 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

По данным Минздрава, 96,5% пациентов с COVID-19, умерших с 1 августа по 31 октября, не были привиты двумя дозами вакцины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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