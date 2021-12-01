В Украине темпы вакцинации от COVID-19 достигли 230–250 тыс. прививок в сутки – Ляшко

Он отметил, что в ноябре в Украине сделали более 7 млн прививок.

"Когда весной я говорил о реальной возможности сделать 10 млн прививок за лето, скептики не верили. Сегодня мощности системы здравоохранения позволяют спокойно сделать 7 млн прививок за один месяц. Темпы вакцинации в Украине уже месяц находятся на отметке 230–250 тыс. человек в сутки и более 1,6 млн в неделю. Главное сейчас – не сбавлять темпы. Некоторые страны Европы повторно заходят во все новые и новые волны [заболеваемости COVID-19], поэтому и у нас риск возобновления роста заболеваемости все еще высок", – написал министр.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, отметив, что увеличение количества вакцинированных поможет держать эпидемическую ситуацию под контролем и предотвращать коллапс системы здравоохранения.