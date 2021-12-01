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"Омикрон" может оказаться заразнее "Дельты" – глава Института инфекционных заболеваний ЮАР

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Ученые изучают способность "Омикрона" уклоняться от иммунитета
Ученые изучают способность "Омикрона" уклоняться от иммунитета
Фото: EPA

Вариант коронавируса "Омикрон", обнаруженный на юге Африки, может быть самым вероятным кандидатом на замену высокозаразному варианту "Дельта". Об этом 30 ноября в интервью Reuters заявил директор Института инфекционных заболеваний Южной Африки Адриан Пурен.

По его словам, штамм "Омикрон" с точки зрения заразности может оказаться более опасным, чем штамм "Дельта". Пурен считает, что ученые узнают о способности "Омикрона" уклоняться от иммунитета, полученного в результате вакцинации или перенесенного заболевания, в течение четырех недель. Также станет известно, приводит ли этот штамм к худшим клиническим симптомам, чем другие варианты.

Согласно неофициальным отчетам врачей, лечивших пациентов со штаммом "Омикрон" в Южной Африке, этот вариант имеет легкие симптомы, включая сухой кашель, лихорадку и потливость по ночам, однако эксперты предостерегают от поспешных выводов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Штамм "Омикрон" по состоянию на 30 ноября обнаружен уже в 11 странах Евросоюза, известно о 44 случаях заболевания.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.

30 ноября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что сложно спрогнозировать, когда штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину.

Теги: ученые, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Дельта, Омикрон
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