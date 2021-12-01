"Омикрон" может оказаться заразнее "Дельты" – глава Института инфекционных заболеваний ЮАР

По его словам, штамм "Омикрон" с точки зрения заразности может оказаться более опасным, чем штамм "Дельта". Пурен считает, что ученые узнают о способности "Омикрона" уклоняться от иммунитета, полученного в результате вакцинации или перенесенного заболевания, в течение четырех недель. Также станет известно, приводит ли этот штамм к худшим клиническим симптомам, чем другие варианты.
Согласно неофициальным отчетам врачей, лечивших пациентов со штаммом "Омикрон" в Южной Африке, этот вариант имеет легкие симптомы, включая сухой кашель, лихорадку и потливость по ночам, однако эксперты предостерегают от поспешных выводов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
Штамм "Омикрон" по состоянию на 30 ноября обнаружен уже в 11 странах Евросоюза, известно о 44 случаях заболевания.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.
30 ноября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что сложно спрогнозировать, когда штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину.