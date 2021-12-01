"Омикрон" может оказаться заразнее "Дельты" – глава Института инфекционных заболеваний ЮАР

По его словам, штамм "Омикрон" с точки зрения заразности может оказаться более опасным, чем штамм "Дельта". Пурен считает, что ученые узнают о способности "Омикрона" уклоняться от иммунитета, полученного в результате вакцинации или перенесенного заболевания, в течение четырех недель. Также станет известно, приводит ли этот штамм к худшим клиническим симптомам, чем другие варианты.

Согласно неофициальным отчетам врачей, лечивших пациентов со штаммом "Омикрон" в Южной Африке, этот вариант имеет легкие симптомы, включая сухой кашель, лихорадку и потливость по ночам, однако эксперты предостерегают от поспешных выводов.