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ПОЛИТИКА

В партии "Наш край" заявили, что из-за штамма коронавируса "Омикрон" нужно срочно принять программу инфекционной безопасности

Светлана Федорова: Заболели ищите адекватного врача. Сдавайте тест в частных лабораториях
Светлана Федорова: Заболели – ищите адекватного врача. Сдавайте тест в частных лабораториях
Фото: nashkray.org

Правительство Украины должно срочно утвердить программу инфекционной безопасности страны, так как вспышка мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, начнется, вероятно уже в конце января. Об этом заявила главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний, депутат Николаевского областного совета от партии "Наш край" Светлана Федорова, сообщил 1 декабря сайт политической силы.

"Новый вариант вируса В.1.1.529 ("Омикрон") – быстрый мутант. Вытесняет "Дельту" и молниеносно распространяется. Заразность и вирулентность тоже зашкаливают. Можно предполагать, что этот новый подвид будет яростнее нападать на молодых, будет гораздо заразнее, чем предыдущие, протекать заболевание будет тяжелее и смертность будет выше. Скорее всего, новая симптоматика не будет отличаться. Из клинических симптомов – нет потери обоняния и вкуса, резкая слабость, боли во всех группах мышц, младший возраст, более быстрое развитие, поражение дыхательных путей и ЖКТ. Когда понесется всплеск? Думаю, до конца января", – заявила Федорова.

Врач предположила, что закупленные Украиной вакцины могут не защитить от нового варианта вируса, как и антитела переболевших людей, поэтому нужно делать ставку не только на вакцинацию, но и на готовность инфекционных больниц.

"Мутации нового подвида таковы, что плевать ему на антитела, которые человек приобрел раньше, плевать ему на вакцинацию. Антитела поствакцинальные не видят в упор, а у переболевших – так себе. Что такое антитела? Такие солдаты. Видят чужого – уррра! В бой! И убивать должны. А этот чужой мутант в клетку – хлоп! Проникает и от существующих антител красиво скрывается. Но вакцина Pfizer разработки М РНК S белка, как и Moderna, – она отлична против Уханьского штамма. Ну, снижала при "Дельте" смертность", – отметила она.

Федорова призвала граждан самим ответственно подходить к своему здоровью и не надеяться на систему здравоохранения. 

"Учитывая безумные усилия местных властей к тому, чтобы показать ударные темпы снижения эпидемии ("елки" же!), не ждите, что кто-нибудь предложит вам пройти тест на "ковид", не ждите, что результат будет честным, не ждите, что вам поставят диагноз клинически, исходя из симптоматики. Заболели – ищите адекватного врача. Сдавайте тест в частных лабораториях (не все, к сожалению, дают адекватные результаты). Учитывая особенности нового штамма – не в первый день. Лучше на пятый. Я говорю о ПЦР-тесте. Впрочем, АГ – тоже не первый, – отметила она. – Сатурация ниже 94 – в стационар. Сатурация ниже 90, отдышка, не можете ходить и вас выгоняют из стационара домой, рисуя отрицательные ПЦР, со словами "вы здоровы, ищите, как получать дома кислород", – не уходите. Требуйте перевода на лечение в другие стационары или лечение по месту".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.

Главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель считает, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится из-за нового штамма "Омикрон".

Теги: здоровье, эпидемия, вакцинация, вирус, смертность, лечение, Наш край, болезнь, больницы, здравоохранение, вакцина, пандемия, коронавирус, штамм, мутация, Омикрон
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