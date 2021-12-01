В партии "Наш край" заявили, что из-за штамма коронавируса "Омикрон" нужно срочно принять программу инфекционной безопасности

"Новый вариант вируса В.1.1.529 ("Омикрон") – быстрый мутант. Вытесняет "Дельту" и молниеносно распространяется. Заразность и вирулентность тоже зашкаливают. Можно предполагать, что этот новый подвид будет яростнее нападать на молодых, будет гораздо заразнее, чем предыдущие, протекать заболевание будет тяжелее и смертность будет выше. Скорее всего, новая симптоматика не будет отличаться. Из клинических симптомов – нет потери обоняния и вкуса, резкая слабость, боли во всех группах мышц, младший возраст, более быстрое развитие, поражение дыхательных путей и ЖКТ. Когда понесется всплеск? Думаю, до конца января", – заявила Федорова.

Врач предположила, что закупленные Украиной вакцины могут не защитить от нового варианта вируса, как и антитела переболевших людей, поэтому нужно делать ставку не только на вакцинацию, но и на готовность инфекционных больниц.

"Мутации нового подвида таковы, что плевать ему на антитела, которые человек приобрел раньше, плевать ему на вакцинацию. Антитела поствакцинальные не видят в упор, а у переболевших – так себе. Что такое антитела? Такие солдаты. Видят чужого – уррра! В бой! И убивать должны. А этот чужой мутант в клетку – хлоп! Проникает и от существующих антител красиво скрывается. Но вакцина Pfizer разработки М РНК S белка, как и Moderna, – она отлична против Уханьского штамма. Ну, снижала при "Дельте" смертность", – отметила она.

Федорова призвала граждан самим ответственно подходить к своему здоровью и не надеяться на систему здравоохранения.

"Учитывая безумные усилия местных властей к тому, чтобы показать ударные темпы снижения эпидемии ("елки" же!), не ждите, что кто-нибудь предложит вам пройти тест на "ковид", не ждите, что результат будет честным, не ждите, что вам поставят диагноз клинически, исходя из симптоматики. Заболели – ищите адекватного врача. Сдавайте тест в частных лабораториях (не все, к сожалению, дают адекватные результаты). Учитывая особенности нового штамма – не в первый день. Лучше на пятый. Я говорю о ПЦР-тесте. Впрочем, АГ – тоже не первый, – отметила она. – Сатурация ниже 94 – в стационар. Сатурация ниже 90, отдышка, не можете ходить и вас выгоняют из стационара домой, рисуя отрицательные ПЦР, со словами "вы здоровы, ищите, как получать дома кислород", – не уходите. Требуйте перевода на лечение в другие стационары или лечение по месту".