Глава Еврокомиссии считает, что пора начать дискуссию об обязательной вакцинации от COVID-19

Фон дер Ляйен: Сейчас необходимо начать дискуссию, как мы потенциально можем думать об обязательной вакцинации в ЕС Фото: EPA

"Если посмотреть на цифры, у нас сейчас вакцинировано 77% взрослого населения в ЕС или 66% всего населения. Это означает, что треть не вакцинированы – около 150 млн человек. Это много", – заявила она.

Фон дер Ляйен заявила, что маленькие дети или люди с медицинскими противопоказаниями не могут прививаться, но большинство имеют такую возможность.

"И сейчас необходимо начать дискуссию, как мы потенциально можем думать об обязательной вакцинации в ЕС. Это требует дискуссии и общего подхода", – заявила она.