Глава Еврокомиссии считает, что пора начать дискуссию об обязательной вакцинации от COVID-19

"Если посмотреть на цифры, у нас сейчас вакцинировано 77% взрослого населения в ЕС или 66% всего населения. Это означает, что треть не вакцинированы – около 150 млн человек. Это много", – заявила она.
Фон дер Ляйен заявила, что маленькие дети или люди с медицинскими противопоказаниями не могут прививаться, но большинство имеют такую возможность.
"И сейчас необходимо начать дискуссию, как мы потенциально можем думать об обязательной вакцинации в ЕС. Это требует дискуссии и общего подхода", – заявила она.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Евросоюзе, по данным Bloomberg, сделали 642,5 млн прививок от COVID-19, полностью вакцинированы 69,1% населения.