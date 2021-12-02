Рада приняла закон, согласно которому укранцам выплатят 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19

Выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 анонсировал президент Зеленский Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Документ поддержали 253 народных депутата, отмечается на сайте Рады.

По словам члена бюджетного комитета парламента Леси Забуранной ("Слуга народа"), после рассмотрения в первом чтении к законопроекту поступило 707 предложений от нардепов, из них было учтено 119.

По мнению нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, денег, предложенных документом, не хватит на выплаты вакцинированным гражданам.

За средства, полученные после иммунизации от COVID-19, украинцы с 19 декабря (в течение четырех месяцев после дня поступления денег) смогут купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, книги или посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал.

Финансировать программу предполагается "за счет перевыполнения в январе – октябре плановых показателей поступлений в доходную часть государственного бюджета налога на прибыль предприятий, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и специальное использование воды, а также налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения", говорится в пояснительной записке к документу.