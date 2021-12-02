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Рада приняла закон, согласно которому укранцам выплатят 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19

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Выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 анонсировал президент Зеленский
Выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 анонсировал президент Зеленский
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 3 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам.

Документ поддержали 253 народных депутата, отмечается на сайте Рады.

По словам члена бюджетного комитета парламента Леси Забуранной ("Слуга народа"), после рассмотрения в первом чтении к законопроекту поступило 707 предложений от нардепов, из них было учтено 119.

По мнению нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, денег, предложенных документом, не хватит на выплаты вакцинированным гражданам.

За средства, полученные после иммунизации от COVID-19, украинцы с 19 декабря (в течение четырех месяцев после дня поступления денег) смогут купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, книги или посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал.

Финансировать программу предполагается "за счет перевыполнения в январе – октябре плановых показателей поступлений в доходную часть государственного бюджета налога на прибыль предприятий, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и специальное использование воды, а также налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения", говорится в пояснительной записке к документу.

Контекст:

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 13,54 млн человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 11,41 млн человек. В общей сложности сделали 24,96 млн прививок.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн. профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.

Теги: Верховная Рада, Украина, эпидемия, бюджет, депутаты, доходы, вакцинация, парламент, законопроект, украинцы, выплаты, Леся Забуранная, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Ярослав Железняк, нардеп
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