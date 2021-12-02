1 тыс. грн за вакцинацию украинцы смогут потратить на книги – министр экономики

"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "єПідтримка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1 тыс. грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", – сообщила она.

По словам Свириденко, Кабмин провел встречи с представителями Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, были проанализированы потери издателей от карантина. После этого в правительстве решили, что украинцы могут потратить деньги на приобретение книг.