1 тыс. грн за вакцинацию украинцы смогут потратить на книги – министр экономики

"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "єПідтримка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1 тыс. грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", – сообщила она.
По словам Свириденко, Кабмин провел встречи с представителями Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, были проанализированы потери издателей от карантина. После этого в правительстве решили, что украинцы могут потратить деньги на приобретение книг.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.
Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19", – сказал он.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. В Украине по состоянию на 2 декабря первую дозу вакцины получили 13,5 млн человек, а 11,4 млн пациентов получили две дозы и завершили иммунизацию.