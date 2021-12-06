Почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделали за прошлую неделю в Украине

Первую дозу получил 27 161 человек, полностью иммунизированы 43 636 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что вчера прививали вакцинами Pfizer (34 558), Sinovac (23 884) и Moderna (12 355).

"Почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделано за прошлую неделю в Украине", – уточнили в министерстве.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 753 066 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 806 077 человек. В общей сложности сделана 25 559 141 прививка.