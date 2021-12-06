В Украине пока не обнаружено случаев заражения штаммом "Омикрон" – Ляшко

Об этом во время селекторного совещания, которое проходило под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

Министр рассказал, что за прошлую неделю в Украине на 15% снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 13% – уровень госпитализаций.

"Нагрузка на систему здравоохранения постепенно снижается. Реанимационные койки сейчас заняты на 55%, загруженность коек с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех "ковидных" коек", – сказал Ляшко.