В Украине показателям "оранжевой" карантинной зоны соответствует одна область – Минздрав

Пять областей соответствуют "желтому" уровню эпидопасности – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая.

18 регионов и Киев соответствуют "красному" уровню.

По всей Украине индикаторные показатели Минздрава не превышены.

3 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что девять областей Украины могут выйти из "красной" карантинной зоны.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 3,5 млн человек, умерло 88,5 тыс. пациентов. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 18 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября), Винницкая (с 18 ноября) – и Киев (с 1 ноября).

С 6 декабря вступили в силу изменения карантинных ограничений, которые предусматривают ужесточение правил для не привитых от COVID-19 граждан. Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.