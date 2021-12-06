В Украине начали действовать новые карантинные правила. Они коснутся невакцинированных граждан

Об этом во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что ограничения будут действовать для посещения общественных заведений – театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, отелей.

"Все, кто не получил первую прививку или пропустил срок получения второй дозы, сделайте это как можно быстрее, чтобы не почувствовать ограничений и быть защищенными от тяжелого течения коронавирусной болезни", – отметил министр.