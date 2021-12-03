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ОБЩЕСТВО

Девять областей Украины могут выйти из "красной" зоны карантина на следующей неделе – Ляшко

Сейчас в "красной" зоне карантина 18 областей и Киев
Сейчас в "красной" зоне карантина 18 областей и Киев
Фото: ЕРА

На следующей неделе девять областей Украины могут выйти из "красной" карантинной зоны на следующей неделе. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в кулуарах Верховной Рады 3 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, показатели восьми регионов уже соответствуют тому, чтобы покинуть "красную" зону, ожидается, что 4 декабря к ним присоединится еще одна. 

"Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будем рассматривать этот вопрос", – сказал Ляшко. 

Согласно данным Минздрава на утро 3 декабря, "желтой" зоне эпидопасности соответствуют четыре области – Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая, "оранжевой" – две (Закарпатская и Полтавская). Остальные соответствуют "красной" зоне. 

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,48 млн случаев COVID-19, почти 87,6 тыс. пациентов умерли.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 18 областей – Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября), Винницкая (с 18 ноября) – и Киев (с 1 ноября). 

С 6 декабря вступят в  силу изменения карантинных ограничений, которые предусматривают ужесточение правил для не привитых от COVID-19 граждан. Cамое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эпидемия, карантин, ограничения, Минздрав, Виктор Ляшко
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