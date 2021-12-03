Девять областей Украины могут выйти из "красной" зоны карантина на следующей неделе – Ляшко

Сейчас в "красной" зоне карантина 18 областей и Киев Фото: ЕРА

По его словам, показатели восьми регионов уже соответствуют тому, чтобы покинуть "красную" зону, ожидается, что 4 декабря к ним присоединится еще одна.

"Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будем рассматривать этот вопрос", – сказал Ляшко.

Согласно данным Минздрава на утро 3 декабря, "желтой" зоне эпидопасности соответствуют четыре области – Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая, "оранжевой" – две (Закарпатская и Полтавская). Остальные соответствуют "красной" зоне.