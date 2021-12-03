За сутки в Украине почти 14 тыс. человек заболели COVID-19

Почти 23 тыс. украинцев 2 декабря выздоровели от коронавируса Фото: depositphotos.com

Среди заболевших 1279 детей и 222 медработника. Попали в больницу 2992 инфицированных. 509 пациентов умерли, 22 893 – выздоровели.

Сутками ранее в стране подтвердили 13 531 новый случай коронавирусной инфекции и 252 смерти среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 477 649 человек, выздоровело – 3 018 620 человек, летальных исходов – 87 566.