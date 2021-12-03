За сутки в Украине почти 14 тыс. человек заболели COVID-19

Среди заболевших 1279 детей и 222 медработника. Попали в больницу 2992 инфицированных. 509 пациентов умерли, 22 893 – выздоровели.
Сутками ранее в стране подтвердили 13 531 новый случай коронавирусной инфекции и 252 смерти среди пациентов с COVID-19.
За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 477 649 человек, выздоровело – 3 018 620 человек, летальных исходов – 87 566.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.