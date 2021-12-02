С 3 декабря в Украину из-за штамма "Омикрон" запрещено въезжать жителям восьми стран – решение Кабмина

"С 0.00 3 декабря 2021 года на период действия карантина в Украине устанавливается запрет на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и находившимся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", – пишет агентство.
Согласно решению правительства, украинцы и иностранцы, которые проживают в Украине постоянно и прибыли из этих восьми стран, находясь там не менее семи дней из последних 14, должны пройти обязательную самоизоляцию и обсервацию.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По данным ВОЗ на 1 декабря, новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" выявили уже в 23 странах.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.