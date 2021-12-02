С 3 декабря в Украину из-за штамма "Омикрон" запрещено въезжать жителям восьми стран – решение Кабмина

"С 0.00 3 декабря 2021 года на период действия карантина в Украине устанавливается запрет на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и находившимся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", – пишет агентство.

Согласно решению правительства, украинцы и иностранцы, которые проживают в Украине постоянно и прибыли из этих восьми стран, находясь там не менее семи дней из последних 14, должны пройти обязательную самоизоляцию и обсервацию.