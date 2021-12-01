ГОРДОН
 
 
МИР

В США подтвердили первый случай штамма коронавируса "Омикрон" у полностью привитого пациента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фаучи призвал полностью иммунизированных от COVID-19 граждан США получить бустерные дозы вакцины
Фаучи призвал полностью иммунизированных от COVID-19 граждан США получить бустерные дозы вакцины
Фото: EPA

В Соединенных Штатах подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом 1 декабря на брифинге в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщил CNN.

Человек, заразившийся штаммом "Омикрон", 22 ноября вернулся в Сан-Франциско (штат Калифорния) из путешествия по Южной Африке. Через неделю он сдал тест и получил положительный результат.

Сейчас человек находится на карантине. Он был полностью вакцинирован препаратом против коронавируса Moderna, его заболевание протекает в легкой форме, отметил телеканал.

Фаучи призвал полностью иммунизированных от COVID-19 граждан США получить бустерные дозы вакцины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

По данным ВОЗ на 1 декабря, новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" выявили уже в 23 странах.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.

Теги: США, ЮАР, Сан-Франциско, путешествия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Энтони Фаучи, штамм, мутация, Moderna, Омикрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Маленькая красавица". Седан показала четырехмесячную дочь от футболиста Зинченко
"Маленькая красавица". Седан показала четырехмесячную дочь от футболиста Зинченко
Канье Уэст почтил память Вирджила Абло в компании Ким Кардашян и дочери Норт
Канье Уэст почтил память Вирджила Абло в компании Ким Кардашян и дочери Норт
"Неуклюжесть в каждом движении. Одним словом, Буратино". Шуточный ролик Волочковой вызвал недоумение в сети
"Неуклюжесть в каждом движении. Одним словом, Буратино". Шуточный ролик Волочковой вызвал недоумение в сети
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла Хатчинс
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла Хатчинс
"Смешно и пошло", "Заставьте ее остановиться". 63-летняя Мадонна опять раздвинула ноги и показала промежность
"Смешно и пошло", "Заставьте ее остановиться". 63-летняя Мадонна опять раздвинула ноги и показала промежность
"Роскошь ей к лицу". Звезда "Великолепного века" Узерли станцевала в бриллиантах перед камерой
"Роскошь ей к лицу". Звезда "Великолепного века" Узерли станцевала в бриллиантах перед камерой
Бойфренд 55-летней Холли Берри показал фото актрисы в сексуальных позах
Бойфренд 55-летней Холли Берри показал фото актрисы в сексуальных позах
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Пино показала лицо после того, как была избита тренером в своем доме
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Пино показала лицо после того, как была избита тренером в своем доме
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба из филе, муки и кефира
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба из филе, муки и кефира
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (478699)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (265957)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (173035)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (135569)
5
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (79644)
6
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (79228)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (53746)
8
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (48830)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS