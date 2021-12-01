В США подтвердили первый случай штамма коронавируса "Омикрон" у полностью привитого пациента

Человек, заразившийся штаммом "Омикрон", 22 ноября вернулся в Сан-Франциско (штат Калифорния) из путешествия по Южной Африке. Через неделю он сдал тест и получил положительный результат.

Сейчас человек находится на карантине. Он был полностью вакцинирован препаратом против коронавируса Moderna, его заболевание протекает в легкой форме, отметил телеканал.

Фаучи призвал полностью иммунизированных от COVID-19 граждан США получить бустерные дозы вакцины.