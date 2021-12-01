В США подтвердили первый случай штамма коронавируса "Омикрон" у полностью привитого пациента

Человек, заразившийся штаммом "Омикрон", 22 ноября вернулся в Сан-Франциско (штат Калифорния) из путешествия по Южной Африке. Через неделю он сдал тест и получил положительный результат.
Сейчас человек находится на карантине. Он был полностью вакцинирован препаратом против коронавируса Moderna, его заболевание протекает в легкой форме, отметил телеканал.
Фаучи призвал полностью иммунизированных от COVID-19 граждан США получить бустерные дозы вакцины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По данным ВОЗ на 1 декабря, новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" выявили уже в 23 странах.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.