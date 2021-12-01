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Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах – ВОЗ

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Гебрейесус заявил, что ВОЗ серьезно относится к развитию ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон"
Гебрейесус заявил, что ВОЗ серьезно относится к развитию ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон"
Фото: EPA

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" выявили уже в 23 странах. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 1 декабря, пишет пресс-служба ВОЗ.

"Минимум 23 страны в пяти из шести регионов ВОЗ уже сообщили о случаях "Омикрона", и мы ожидаем, что это число будет расти", - заявил он.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ серьезно относится к развитию ситуации.

"Мы все время узнаем больше об "Омикроне", но нам еще предстоит узнать больше о его влиянии на передачу, тяжесть заболевания и эффективность тестов, терапевтических средств и вакцин. Несколько консультативных групп ВОЗ встретились за последние пару дней, чтобы оценить появляющиеся доказательства и определить приоритеты исследований, необходимых для ответа на эти вопросы", – заявил он.

Глава ВОЗ заявил, что в глобальном масштабе есть "токсичное сочетание" низкого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования, что является "рецептом" для появления новых штаммов коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Омикрон
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