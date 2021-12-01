Франция с 4 декабря ужесточает правила въезда

По этим правилам, которые начнут действовать с субботы, 4 декабря, все туристы, въезжающие в страну, должны будут предоставить ПЦР-тест или тест на антиген за последние 48 часов. Причем касается это и вакцинированных, и невакцинированных путешественников.

Приезжающим во Францию из других стран – членов Евросоюза тест придется предъявлять в случае отсутствия документа о вакцинации.