Франция с 4 декабря ужесточает правила въезда

По этим правилам, которые начнут действовать с субботы, 4 декабря, все туристы, въезжающие в страну, должны будут предоставить ПЦР-тест или тест на антиген за последние 48 часов. Причем касается это и вакцинированных, и невакцинированных путешественников.
Приезжающим во Францию из других стран – членов Евросоюза тест придется предъявлять в случае отсутствия документа о вакцинации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.
По состоянию на 1 декабря новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" выявили уже в 23 странах.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала пандемии COVID-19 заболело 7,8 млн. человек. Более 120 тыс. пациентов умерли.