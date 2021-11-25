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Во Франции аннулируют COVID-сертификаты тем, кто за два месяца не пройдет ревакцинацию

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Во Франции 27 ноября стартует ревакцинация от COVID-19 всего взрослого населения
Во Франции 27 ноября стартует ревакцинация от COVID-19 всего взрослого населения
Фото: EPA

Власти Франции приняли решение аннулировать сертификаты о вакцинации от COVID-19 у жителей страны, которые до 15 января 2022 года не пройдут ревакцинацию. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает 25 ноября BFM TV.

Глава минздрава Франции сообщил, что ревакцинация всего взрослого населения страны начнется в субботу, 27 ноября. Тем, кто не успеет сделать ее до 15 января 2022 года, аннулируют сертификаты, подтверждающие вакцинацию от COVID-19.

"У людей будет два месяца для получения [бустерной] дозы вакцины. К [15 января] у большинства пройдет от пяти до семи месяцев с момента прохождения полного курса вакцинации", – сказал Веран.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

С 21 июля 2021 года наличие "ковидного" паспорта во Франции обязательно для посещения культурных мероприятий и заведений – музеев, кинотеатров, ярмарок. 

По данным французского минздрава, в стране к 25 ноября подтвердили более 7,4 млн случаев COVID-19. 

Теги: Франция, вакцинация, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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