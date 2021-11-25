Во Франции аннулируют COVID-сертификаты тем, кто за два месяца не пройдет ревакцинацию

Во Франции 27 ноября стартует ревакцинация от COVID-19 всего взрослого населения Фото: EPA

Глава минздрава Франции сообщил, что ревакцинация всего взрослого населения страны начнется в субботу, 27 ноября. Тем, кто не успеет сделать ее до 15 января 2022 года, аннулируют сертификаты, подтверждающие вакцинацию от COVID-19.

"У людей будет два месяца для получения [бустерной] дозы вакцины. К [15 января] у большинства пройдет от пяти до семи месяцев с момента прохождения полного курса вакцинации", – сказал Веран.