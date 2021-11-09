Во Франции не рекомендуют препарат Moderna для вакцинации людей младше 30 лет

Вместо вакцины от Moderna во Франции рекомендовали использовать препарат от Pfizer/BioNTech для прививания людей моложе 30 лет Фото: EPA

Аргументируя свое решение, в органе здравоохранения Франции сослались на результаты исследования, которое показало, что вакцина от Moderna повышает риск возникновения миокардита (воспаления сердечной мышцы) – 131,6 случая на 1 млн прививок.

"Среди людей до 30 лет этот риск может быть в пять раз меньше с препаратом компании Pfizer, чем с вакциной Moderna", – говорится в сообщении HAS.

Исходя из этого, совет здравоохранения Франции рекомендовал использовать для вакцинации и ревакцинации населения моложе 30 лет вакцину от Pfizer/BioNTech. А препарат от Moderna – для прививания населения старше 30 лет.