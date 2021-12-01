Наклейка на шлем или одежду. В Минздраве назвали условия работы горнолыжных курортов

Отелям рекомендовали проверять у посетителей во время поселения сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест.

Приобретение и аренда снаряжения (лыжи, сноуборды и т.п.) также будет возможно после предоставления вышеупомянутых документов.

Администрациям курортов советуют клеить на шлем или одежду посетителей специальную наклейку о проверке наличия COVID-сертификатов или результатов теста для того, чтобы они могли пользоваться канатными дорогами, а также посещать развлекательные заведения и уличные ярмарки.