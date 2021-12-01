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Наклейка на шлем или одежду. В Минздраве назвали условия работы горнолыжных курортов

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Для аренды горнолыжного снаряжения потребуется COVID-сертификат
Для аренды горнолыжного снаряжения потребуется COVID-сертификат
Фото: Буковель Bukovel / Facebook

Министерство здравоохранения Украины определило правила работы горнолыжных курортов во время действия карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Это следует из постановления главного санитарного врача Игоря Кузина, опубликованного 1 декабря на сайте Минздрава.

Отелям рекомендовали проверять у посетителей во время поселения сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест.

Приобретение и аренда снаряжения (лыжи, сноуборды и т.п.) также будет возможно после предоставления вышеупомянутых документов.

Администрациям курортов советуют клеить на шлем или одежду посетителей специальную наклейку о проверке наличия COVID-сертификатов или результатов теста для того, чтобы они могли пользоваться канатными дорогами, а также посещать развлекательные заведения и уличные ярмарки.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, более 86 тыс. пациентов умерли. 

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

Сейчас в Украине "красному" уровню эпидемической опасности соответствуют Киев и 18 областей.

С 6 декабря вступят в  силу изменения карантинных ограничений, которые предусматривают ужесточение правил для не привитых от COVID-19 граждан. Cамое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Теги: курортный сезон, вакцинация, карантин, курорт, Минздрав, горнолыжный курорт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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