Наклейка на шлем или одежду. В Минздраве назвали условия работы горнолыжных курортов

Отелям рекомендовали проверять у посетителей во время поселения сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест.
Приобретение и аренда снаряжения (лыжи, сноуборды и т.п.) также будет возможно после предоставления вышеупомянутых документов.
Администрациям курортов советуют клеить на шлем или одежду посетителей специальную наклейку о проверке наличия COVID-сертификатов или результатов теста для того, чтобы они могли пользоваться канатными дорогами, а также посещать развлекательные заведения и уличные ярмарки.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, более 86 тыс. пациентов умерли.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
Сейчас в Украине "красному" уровню эпидемической опасности соответствуют Киев и 18 областей.
С 6 декабря вступят в силу изменения карантинных ограничений, которые предусматривают ужесточение правил для не привитых от COVID-19 граждан. Cамое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.