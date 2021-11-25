Ляшко рассказал о новых ограничениях для регионов в "желтой" зоне эпидопасности

Ужесточение карантинных правил необходимо для снижения нагрузки на врачей, отметили в Минздраве Фото: pixabay.com

"В первую очередь правила коснутся регионов, которые находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности. Если раньше бизнес мог выбирать модель деятельности в "желтой" зоне – не проверять документы о вакцинации [от коронавируса] или негативный тест, но соблюдать определенные ограничения по площади, то теперь он теряет эту опцию", – отметил министр.

Посещать общественные заведения в "желтой" зоне эпидопасности смогут только граждане, получившие минимум одну дозу вакцины или имеющие негативный тест на COVID-19 либо сертификат о выздоровлении. Эта норма распространяется и на сотрудников.

"Ужесточение карантинных правил необходимо для снижения нагрузки на врачей и медицинскую систему, так как в стационары попадают именно те пациенты, которые не прошли полного курса вакцинации", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что Кабмин сократил действие "желтого" сертификата о вакцинации до 30 дней. Раньше он действовал 120 дней.