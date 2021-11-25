В сентябре смертность от COVID-19 вышла на третье место в Украине

С начала эпидемии коронавируса в Украине умерло умерло 83,5 тыс. человек Фото: depositphotos.com

От пневмонии и гриппа в сентябре умерло 1014 человек.

"По результатам девяти месяцев 2021 года COVID-19 занял третье место среди причин смерти – 40 014 умерших. Больше всего людей в этот период умерли только от сердечно-сосудистых заболеваний – 306 127 человек и от рака – 55 828 человек", – отметили в сообщении.

В сентябре в Украине умерло от разных заболеваний 48,4 тыс. человек, почти столько же, сколько и в прошлом году за этот период, когда общая смертность составляла 48,3 тыс.

"Всего за первые девять месяцев этого года ушли из жизни 487 855 человек. Избыточная смертность за тот же период насчитывает 52 571 человека", – добавили в публикации.