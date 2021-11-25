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В сентябре смертность от COVID-19 вышла на третье место в Украине

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С начала эпидемии коронавируса в Украине умерло умерло 83,5 тыс. человек
С начала эпидемии коронавируса в Украине умерло умерло 83,5 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

В сентябре от коронавирусной инфекции в Украине умерло 2937 человек, втрое больше, чем в предыдущем месяце. Об этом 25 ноября сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

От пневмонии и гриппа в сентябре умерло 1014 человек.

"По результатам девяти месяцев 2021 года COVID-19 занял третье место среди причин смерти – 40 014 умерших. Больше всего людей в этот период умерли только от сердечно-сосудистых заболеваний – 306 127 человек и от рака – 55 828 человек", – отметили в сообщении.

В сентябре в Украине умерло от разных заболеваний 48,4 тыс. человек, почти столько же, сколько и в прошлом году за этот период, когда общая смертность составляла 48,3 тыс.

"Всего за первые девять месяцев этого года ушли из жизни 487 855 человек. Избыточная смертность за тот же период насчитывает 52 571 человека", – добавили в публикации.

Контекст:

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

По состоянию на 25 ноября в стране выявили 3,3 млн слуаев COVID-19, умерло 83,5 тыс. пациентов.

Теги: Украина, смерть, смертность, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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