На горнолыжных курортах Украины услуги смогут получать только привитые от COVID-19 – Минздрав

Об этом 2 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"На горнолыжных курортах предоставлять услуги разрешается гражданам, у которых проверили наличие COVID-документов. Посетителям курортов рекомендуется присвоить уникальную отметку, например, наклейку, которая позволит идентифицировать, что документы у человека уже проверялись. Отметка должна содержать информацию о том, кто именно ее выдал и субъект хозяйствования. Это необходимо для того, чтобы избежать повторных проверок документов и дать возможность пользоваться смежными услугами – подвесных канатных дорог, уличных ярмарок", – подчеркнул он.
По словам Ляшко, COVID-документ у отдыхающих должен быть с собой постоянно, предъявлять по требованию сотрудников заведений и во время проверок контролирующих органов. Как и где проверять документы, владельцы бизнеса должны решить сами.
"Ответственность за организацию и выполнение мероприятий возлагается на собственников бизнеса. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов хозяин бизнеса может за нарушение карантина получить штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн. Вакцинируйтесь и отдыхайте безопасно и комфортно", – сказал министр.
6 декабря в Украине вступят в силу изменения в карантинных ограничениях, которые предусматривают ужесточение правил для непривитых граждан.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, олее 87 тыс. пациентов умерли. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го перешла Винницкая область.