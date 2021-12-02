На горнолыжных курортах Украины услуги смогут получать только привитые от COVID-19 – Минздрав

Об этом 2 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На горнолыжных курортах предоставлять услуги разрешается гражданам, у которых проверили наличие COVID-документов. Посетителям курортов рекомендуется присвоить уникальную отметку, например, наклейку, которая позволит идентифицировать, что документы у человека уже проверялись. Отметка должна содержать информацию о том, кто именно ее выдал и субъект хозяйствования. Это необходимо для того, чтобы избежать повторных проверок документов и дать возможность пользоваться смежными услугами – подвесных канатных дорог, уличных ярмарок", – подчеркнул он.

По словам Ляшко, COVID-документ у отдыхающих должен быть с собой постоянно, предъявлять по требованию сотрудников заведений и во время проверок контролирующих органов. Как и где проверять документы, владельцы бизнеса должны решить сами.

"Ответственность за организацию и выполнение мероприятий возлагается на собственников бизнеса. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов хозяин бизнеса может за нарушение карантина получить штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн. Вакцинируйтесь и отдыхайте безопасно и комфортно", – сказал министр.

6 декабря в Украине вступят в силу изменения в карантинных ограничениях, которые предусматривают ужесточение правил для непривитых граждан.