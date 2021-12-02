В Украине во время новогодних праздников будет курсировать "Лыжный экспресс" – "Укрзалізниця"

Поезда "Интерсити+" из столицы во Львовскую область будут ездить 24-го, 26-го и 30 декабря 2021 года, а также 2-го, 6-го и 8 января 2022 года.

"Поезд №745/746 "Киев – Славское" будет отправляться из Киева в 6.02 и прибывать в конечный пункт в 13.54. В обратном направлении из Славского поезд будет отправляться в 16.20 и прибывать в Киев в 23.50. На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе", – рассказали в пресс-службе.

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

В "Укрзалізниці" напомнили, что в прошлом сезоне "Лыжный экспресс" курсировал с 15 декабря и перевез 26 тыс. пассажиров.