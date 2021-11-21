"Укрзалізниця" запустила "Дунайский экспресс"

Городской голова Измаила Андрей Абрамченко сказал, что измаильчане получили надежное железнодорожное сообщение с Одессой, в короткие сроки они смогут добраться до областного центра.

Поезд №7002/7001 "Одесса – Измаил" будет отправляться из Одессы ежедневно в 19.50 и прибывать в Измаил в 0.32. Обратно поезд будет отправляться в 1.29 и прибывать в Одессу в 6.11. "Дунайский экспресс" будет делать остановки на станциях Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

По маршруту будет курсировать дизель-поезд, построенный на Крюковском вагоностроительном заводе. Максимальная скорость этого поезда – 140 км/ч, в составе три вагона.

"Поезд будет курсировать ежедневно. Стоимость билета составит 189 грн", – отметили в "Укрзалізниці".