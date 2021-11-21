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"Укрзалізниця" запустила "Дунайский экспресс"

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Поезд будет курсировать ежедневно, стоимость билета 189 грн
Поезд будет курсировать ежедневно, стоимость билета – 189 грн
Фото: Укрзалізниця / Telegram

АО "Укрзалізниця" 20 ноября запустила "Дунайский экспресс", он будет следовать из Одессы в Измаил Одесской области, сообщила пресс-служба АО.

Городской голова Измаила Андрей Абрамченко сказал, что измаильчане получили надежное железнодорожное сообщение с Одессой, в короткие сроки они смогут добраться до областного центра.

Поезд №7002/7001 "Одесса – Измаил" будет отправляться из Одессы ежедневно в 19.50 и прибывать в Измаил в 0.32. Обратно поезд будет отправляться в 1.29 и прибывать в Одессу в 6.11. "Дунайский экспресс" будет делать остановки на станциях Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

По маршруту будет курсировать дизель-поезд, построенный на Крюковском вагоностроительном заводе. Максимальная скорость этого поезда – 140 км/ч, в составе три вагона.

"Поезд будет курсировать ежедневно. Стоимость билета составит 189 грн", – отметили в "Укрзалізниці".

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Теги: Одесса, Укрзалізниця, Измаил, вагоны, билеты, Андрей Абрамченко, запуск, поезд
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