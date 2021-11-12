  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн

В этом вагоне ведущий проехался из Киева в Одессу. Интерьер отделан деревом и украшен позолотой. В вагоне есть огромная спальня, душевая комната, туалет, кухня с электроплитой, кофеваркой, духовкой, микроволновкой и большим холодильником.
"Да, в этих вагонах слишком много "золота" и стиль специфический. Я бы назвал это поездом-музеем. Но это невероятно интересно. Один санузел – уже произведение искусства", – написал Комаров в Instagram.
По словам проводницы, которую расспросил ведущий, вагон рассчитан на восемь мест, так что, если компания из восьми людей решит проехаться в таких условиях, ей достаточно сброситься по 3 тыс. грн.
Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".
Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. 16 декабря Комаров сообщил, что третий месяц путешествует по миру, снимая новый сезон передачи.
Комаров женат. Его супруга – обладательница титула "Мисс Украина 2016", украинская ведущая Александра Кучеренко. Церемония бракосочетания пары проходила в Иерусалиме в 2019 году.