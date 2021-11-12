  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн

В этом вагоне ведущий проехался из Киева в Одессу. Интерьер отделан деревом и украшен позолотой. В вагоне есть огромная спальня, душевая комната, туалет, кухня с электроплитой, кофеваркой, духовкой, микроволновкой и большим холодильником.

"Да, в этих вагонах слишком много "золота" и стиль специфический. Я бы назвал это поездом-музеем. Но это невероятно интересно. Один санузел – уже произведение искусства", – написал Комаров в Instagram.

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По словам проводницы, которую расспросил ведущий, вагон рассчитан на восемь мест, так что, если компания из восьми людей решит проехаться в таких условиях, ей достаточно сброситься по 3 тыс. грн.

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Видео: Мир наизнанку / YouTube