Комаров: Дома не был почти три месяца и не знаю, когда буду

По словам украинского ведущего программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова, из-за пандемии коронавируса путешествовать стало сложнее, но он находит возможности обойти преграды.

Комаров: Все меняется и мелькает Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский ведущий программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров 16 декабря в Instagram написал, что, несмотря на пандемию, третий месяц путешествует по миру, снимая новый сезон передачи.

"Дорога, чемоданы, перелеты, переезды, холод, жара, горы, пустыни, шорты, пуховики. Все меняется и мелькает. Дома не был почти три месяца и не знаю, когда буду. Да, стало сложнее. В багаже уже привык видеть маски и санитайзер", – сообщил он.

Комаров подчеркнул, что, занимаясь любимым делом, не замечает преград, связанных с карантинными ограничениями, или же находит способы их обойти.

"Новый сезон будет, и будет он мегаинтересный", – заверил он.

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Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, по состоянию на 17 декабря в мире зафиксировали 74,28 млн случаев COVID-19. Скончалось 1,65 млн пациентов.