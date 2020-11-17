"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой

По словам ведущего передачи "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова, его младшие брат и сестра – двойняшки Николай и Ангелина Комаровы – родились, когда ему было шесть лет.

Ведущий передачи "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров 17 ноября в Facebook разместил снимки из семейного архива, на которых запечатлен вместе со своими младшими братом и сестрой – двойняшками Ангелиной и Николаем Комаровыми – в разные периоды жизни.

По словам Комарова, брат с сестрой родились, когда ему было шесть лет.

"Я научился их пеленать, мыть, убаюкивать, гулять с двумя колясками сразу. А когда все мы стали взрослыми, осознал степень бесконечного счастья и благодарности родителям за "подарочек". Сегодня Лина и Коля – не только мои брат и сестра, а реально мои лучшие друзья. Мы абсолютно откровенны друг с другом, помогаем и поддерживаем в любых вопросах. У каждого из нас своя семья, но между нами безмерный уровень любви, уважения, доверия и взаимопритяжения", – написал он.

Комаров родился в 1983 году. Премьерный выпуск его авторской передачи "Мир наизнанку" состоялся на телеканале "1+1" 11 декабря 2010 года.

Младшая сестра Комарова Ангелина в октябре 2020 года родила дочь. Его младший брат Николай – фотограф.