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17 ноября, 2020
 
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"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой

По словам ведущего передачи "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова, его младшие брат и сестра – двойняшки Николай и Ангелина Комаровы – родились, когда ему было шесть лет.

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Ангелина и Николай младшие сестра и брат Комарова
Ангелина и Николай – младшие сестра и брат Комарова
Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Ведущий передачи "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров 17 ноября в Facebook разместил снимки из семейного архива, на которых запечатлен вместе со своими младшими братом и сестрой – двойняшками Ангелиной и Николаем Комаровыми – в разные периоды жизни.

По словам Комарова, брат с сестрой родились, когда ему было шесть лет.

"Я научился их пеленать, мыть, убаюкивать, гулять с двумя колясками сразу. А когда все мы стали взрослыми, осознал степень бесконечного счастья и благодарности родителям за "подарочек". Сегодня Лина и Коля – не только мои брат и сестра, а реально мои лучшие друзья. Мы абсолютно откровенны друг с другом, помогаем и поддерживаем в любых вопросах. У каждого из нас своя семья, но между нами безмерный уровень любви, уважения, доверия и взаимопритяжения", – написал он.

https://www.facebook.com/1plus1.DmitroKomarov/posts/1847385765413676

Комаров родился в 1983 году. Премьерный выпуск его авторской передачи "Мир наизнанку" состоялся на телеканале "1+1" 11 декабря 2010 года. 

Младшая сестра Комарова Ангелина в октябре 2020 года родила дочь. Его младший брат Николай – фотограф.

Теги: дети, семья, Дмитрий Комаров, Ангелина Комарова
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