Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства

Сестра украинского телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина Комарова, которая в октябре впервые стала мамой, рассказала, что раньше не позволяла себе три дня подряд не мыть голову.

Сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова, стилист Ангелина Комарова 4 ноября на своей странице в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена во время прогулки с новорожденной дочерью.

По словам Комаровой, она отправилась гулять с ребенком после того, как привела себя в порядок.

"Когда ходила на работу каждый день, то не позволяла себе три дня подряд не мыть голову. И тогда просто так, без повода я сделала макияж, вытянула волосы, надела новое пальто, взяла новую сумку и отправилась гулять", – сообщила она.

По словам Комаровой, после этого ее новорожденная дочь, которую зовут Алисой, смотрела на мать как-то особенно.

Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.

Разница в возрасте между братом и сестрой – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки.

О своей беременности сестра Комарова рассказала в августе 2020 года, а 8 октября она сообщила, что родила дочь.