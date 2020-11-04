Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства

Сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова, стилист Ангелина Комарова 4 ноября на своей странице в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена во время прогулки с новорожденной дочерью.
По словам Комаровой, она отправилась гулять с ребенком после того, как привела себя в порядок.
"Когда ходила на работу каждый день, то не позволяла себе три дня подряд не мыть голову. И тогда просто так, без повода я сделала макияж, вытянула волосы, надела новое пальто, взяла новую сумку и отправилась гулять", – сообщила она.
По словам Комаровой, после этого ее новорожденная дочь, которую зовут Алисой, смотрела на мать как-то особенно.
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Что надеть на прогулку с ребе * нком? Вчера я проснулась и посмотрела на себя в зеркало... Мда.... Когда я ходила на работу каждыи * день, то не позволяла себе 3 дня подряд не мыть голову... И тогда, просто так, без повода, я сделала макияж, вытянула волосы, надела новое пальто, взяла новую сумку и отправилась гулять... И знаете, хоть Алиса еще * совсем маленькая, но мне кажется, что именно сегодня она смотрела на меня как-то особенно! Ну почему на работу я одеваюсь красиво, а с ребе * нком позволяю себе выглядеть «не очень»?А какие эмоции Вы хотите вызывать у своих детеи * ? Даваи * те вспомним, как сами радуемся, когда видим своих мам красивыми! И как расстраиваемся, если мама стала плохо выглядеть.... Конечно, нет! Я тоже не хожу в магазин за хлебом с коляскои * на каблуках и в короткои * юбке. Но никто и ни что не мешает нам гулять с детками не только в удобном, но и в красивом спортивном костюме! Как вам мои * образ мамочки в декрете? В самыи * раз или чуток перебор?
Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.
Разница в возрасте между братом и сестрой – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки.
О своей беременности сестра Комарова рассказала в августе 2020 года, а 8 октября она сообщила, что родила дочь.