Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной

Сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова Ангелина Комарова 8 октября на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена с новорожденной дочерью в день выписки из родильного дома.
"Будь самой счастливой на свете", – подписала она публикацию.
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Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.
Разница в возрасте между братом и сестрой – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки. Ангелина Комарова работает креативным директором в салоне красоты.
О своей беременности сестра Комарова рассказала в августе 2020 года, сообщив, что у нее родится дочь.