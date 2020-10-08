Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной

Сестра украинского телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина Комарова впервые стала мамой.

Сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова Ангелина Комарова 8 октября на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена с новорожденной дочерью в день выписки из родильного дома.

"Будь самой счастливой на свете", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Будь самой счастливой на свете Публикация от Ангелина Комарова (@komarova_angelina) 8 Окт 2020 в 12:01 PDT

Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.

Разница в возрасте между братом и сестрой – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки. Ангелина Комарова работает креативным директором в салоне красоты.

О своей беременности сестра Комарова рассказала в августе 2020 года, сообщив, что у нее родится дочь.