Беременная сестра Комарова рассекретила пол будущего ребенка

Сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова Ангелина Комарова, которая вскоре станет мамой, 24 августа на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время Baby Shower.
На фото будущая мать и ее подруги были в нарядах розового цвета.
"Как вы уже поняли, у нас будет девочка. Так что наслаждаюсь и жду встречи с малышкой", – написала Комарова.
Сестра телеведущего рассказала, что подруги подарили ей абсолютно все, что понадобится ребенку в первые шесть месяцев жизни.
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Что бы Вы посоветовали себе беременнои * ? Подружки пожелали мне наслаждаться каждым дне * м и устроили Baby Shower. Это американская традиция девичника для беременнои * , когда виновницу торжества буквально засыпают подарками. Я в шоке! Девчонки договорились между собои * и купили мне абсолютно все, что понадобится малышке в первые 6 месяцев жизни Я и не думала, что это будет так круто: мы надели все розовое, фоткались, играли в игры для «девчачьеи * » компании, а я украсила дом в розовое и заказала розовую еду Как вы уже поняли, у нас будет девочка На самом деле, по животу, а тем более по фото живота, пол ребе * нка определить невозможно... Но, каким-то загадочным образом большинство подписчиков угадали Так что наслаждаюсь и жду встречи с малышкои * Я знаю что у меня в подписчиках много родителеи * ... Оглядываясь назад, мы часто смотрим на вещи совсем по другому.... Что Вы посоветовали себе беременнои * ? Может быть больше спать или меньше есть?
Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Разница в возрасте между братом и сестрой – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки. Ангелина Комарова работает креативным директором в салоне красоты.