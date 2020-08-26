Беременная сестра Комарова рассекретила пол будущего ребенка

Сестра украинского телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина Комарова призналась, что подруги подарили ей абсолютно все, что понадобится ребенку в первые шесть месяцев жизни.

Сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова Ангелина Комарова, которая вскоре станет мамой, 24 августа на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время Baby Shower.

На фото будущая мать и ее подруги были в нарядах розового цвета.

"Как вы уже поняли, у нас будет девочка. Так что наслаждаюсь и жду встречи с малышкой", – написала Комарова.

Сестра телеведущего рассказала, что подруги подарили ей абсолютно все, что понадобится ребенку в первые шесть месяцев жизни.

Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Разница в возрасте между братом и сестрой – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки. Ангелина Комарова работает креативным директором в салоне красоты.