"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности

Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова – 19 августа на своей странице в Instagram cообщила, что вскоре станет мамой.
Комарова также разместила серию снимков, на которых запечатлена в купальнике с округлившимся животом.
"2020-й для всей планеты – очень тяжелый год. Я – не исключение! Но есть у меня и хорошие новости, которые отлично видно на фото", – написала она.
Комарова призналась, что первые три месяца беременности чувствовала себя плохо.
"Но ожидание чуда в этом году радует каждый день", – резюмировала она.
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2020 для всеи * планеты - очень тяжелыи * год... -пандемия - весь мир на карантине -экономическии * кризис... Я - не исключение! Но есть у меня и хорошие новости, которые отлично видно на фото И не смотря на ситуацию в мире и мое личное, нетипичное, плохое самочувствие, которое длилось целых 3 месяца подряд, ожидание чуда в этом году радует каждыи * деньЕсть эксперты в подписчиках? Как думаете, чудо - это мальчик или девочка?
Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Разница в возрасте между братом и сестрой – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки.
Ангелина Комарова работает креативным директором в салоне красоты.