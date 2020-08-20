"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности

Младшая сестра украинского телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина Комарова разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена беременной.

Ангелина Комарова младше старшего брата на шесть лет Фото: komarova_angelina / Instagram

Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова – 19 августа на своей странице в Instagram cообщила, что вскоре станет мамой.

Комарова также разместила серию снимков, на которых запечатлена в купальнике с округлившимся животом.

"2020-й для всей планеты – очень тяжелый год. Я – не исключение! Но есть у меня и хорошие новости, которые отлично видно на фото", – написала она.

Комарова призналась, что первые три месяца беременности чувствовала себя плохо.

"Но ожидание чуда в этом году радует каждый день", – резюмировала она.

Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста, ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Разница в возрасте между братом и сестрой – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки.

Ангелина Комарова работает креативным директором в салоне красоты.