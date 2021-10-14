Жена Комарова рассказала, как после победы на конкурсе "Мисс Украина" едва не лишилась волос

"Сложно поверить, что родилась я смуглой брюнеткой, потом в детском саду превратилась в блондинку с кудрями, которые полностью оправдывали мою фамилию. Далее волосы стали темно-русыми, и я по сей день ни разу не захотела изменить их оттенок", – написала она.

По словам Кучеренко, в 2016 году после победы в конкурсе "Мисс Украина" она едва не лишилась волос.

"Я едва спасла свои волосы после ежедневных причесок в тот период. Каждый раз на модельных съемках и [при участии в] телепроектах волосы беспощадно портились, а о термозащите тогда никто не вспоминал. Понадобилось несколько лет, чтобы восстановить поврежденные волосы, вернуть здоровый блеск и длину. Зато теперь я уже не жалею времени и денег на увлажняющие маски и салонные процедуры", – подытожила она.

View this post on Instagram Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)